Concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro será retomado com nova empresa

O concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM) para o ingresso de 2 mil agentes será retomado após a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como realizadora do certame. A autorização para contratar a FGV foi publicada na edição desta sexta-feira (dia 01) do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Escolhemos a nova empresa que vai realizar o concurso dentro de um processo de total transparência, de forma que o processo seletivo seja retomado e siga os critérios estabelecidos no edital, sem prejuízo para os candidatos. Em breve iremos divulgar as novas datas das etapas, que começarão pela aplicação de uma nova prova objetiva. Com mais 2 mil soldados da Polícia Militar, vamos ter um Rio mais seguro – disse o governador Cláudio Castro. Ainda que o processo tenha passado por movimentações recentes, ainda não há previsão para a aplicação da nova prova objetiva





