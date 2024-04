Concurso público oferece 1.341 vagas na área da saúde em Betim

A Secretaria Municipal de Saúde de Betim, localizada no estado de Minas Gerais, lançou recentemente seu mais novo edital de concurso público. O anúncio traz uma excelente notícia para profissionais da saúde que estão em busca de uma grande oportunidade: estão sendo oferecidas 1.341 vagas para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.345,00 a R$ 8.

773,38, apresentando uma grande chance para os interessados em fazer parte do quadro de funcionários da saúde pública municipal. Edital: SMS Betim Banca: FUMARC Como participar do concurso SMS Betim? Os profissionais interessados em concorrer a uma das vagas devem ficar atentos ao cronograma. As inscrições estarão abertas entre 03 de junho e 02 de julho, podendo ser realizadas exclusivamente pelo site da FUMARC. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 80,00 para cargos de nível médio, R$ 100,00 para técnico e R$ 130,00 para superio

