Inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro e a prova será em 5 de maio, segundo o governo federal. O Concurso Nacional Unificado, ou 'Enem dos Concursos', vem sendo chamado em sites de cursos preparatórios de 'o maior concurso de todos os tempos'.

Concurso Público Nacional Unificado adia prova para maio; confira o calendário Uma novidade que vem sendo destacada é que o modelo de seleção tenta ampliar o acesso ao concurso público, segundo os responsáveis, já que a prova será aplicada em 217 cidades em todas as regiões do país — em vez de, por exemplo, ser feita apenas em Brasília. O governo argumenta que isso vai 'ampliar e democratizar o acesso da população às vagas públicas' e 'pode aproximar o perfil dos aprovados em concursos públicos ao perfil da população do Brasil'. Alketa Peci, professora de Administração Pública e Governo da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) FGV, diz que é positiva a mudança que deixa o concurso público 'mais perto' de candidatos de várias regiões do paí





O governo federal vai publicar os editais do Concurso Público Nacional Unificado, que vai oferecer 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro e a prova será aplicada em 5 de maio.

