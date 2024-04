Concurso público do CREFITO 15 oferece vagas para níveis médio, técnico e superior

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (CREFITO 15), situado no Espírito Santo, revelou recentemente a abertura de seu concurso público. O certame, coordenado pela banca Ibest, oferece 03 vagas imediatas e oportunidades para formação de cadastro reserva. Destina-se a candidatos de Níveis Médio, Técnico e Superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 2.200,00 a R$ 4.200,00.

Como participar do concurso CREFITO 15 Os interessados em participar do concurso podem realizar suas inscrições através do site do Instituto Ibest, até o dia 14 de abril de 2024. As taxas de participação são diferenciadas por grau de escolaridade, sendo de R$ 48,00 para Nível Médio e R$ 58,00 para Nível Superior. Edital: CREFITO 15 – 2024 Principais datas e etapas do concurso Este concurso contém etapas distintas, começando pelas inscrições, seguidas pelo pagamento da taxa, e culminando na aplicação das provas objetivas e discursiva

