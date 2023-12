Conclusão da CPI dos Atos Antidemocráticos gera discussões sobre eficiência das comissões parlamentares de inquérito

A conclusão das investigações e a aprovação do relatório final da CPI dos Atos Antidemocráticos na semana que passou, com críticas diretas e indiretas de deputados distritrais à CPMI dos Atos Golpistas do 8 de Janeiro, geraram discussões sobre a eficiência das comissões parlamentares de inquérito e a "politização" dos trabalhos.

Para saber mais sobre os trabalhos e desdobramentos delas, oTanto a CPMI como a CPI foram abertas para investigar a tentativa de golpe, após derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022. Por isso, as duas comissões apuraram as invasões e depredações dos prédios-sedes do Três Poderes, no dia 8 de janeiro, mas também os bloqueios em rodovias iniciados em novembro do ano passado, as tentativas em Brasília de invasão da sede da Polícia Federal e de atentado à bomba no aeroporto, as formações e financiamentos dos acampamentos nos quartéis do Exército e dos protesto





sbtnews » / 🏆 25. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PM ligado a acampamento golpista é ouvido na CPI dos Atos AntidemocráticosPM ligado a acampamento golpista é ouvido na CPI dos Atos Antidemocráticos

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Moraes manda soltar cantora gospel envolvida em atos antidemocráticosO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Exército nega ao TCU acesso da CPMI do 8 de Janeiro a dados de CACsInstituição alega que base de dados é sigilosa; Eliziane Gama queria cruzar registros de armas com presos no ataque aos Três Poderes

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

8 de Janeiro: ‘Nenhum ato acontece sem mentor’, diz nº 2 da PGRO relatório da CPMI sobre os atos golpistas, aprovado em outubro, recomendou o indiciamento de Jair Bolsonaro

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Moraes manda PF investigar doações de R$ 17 milhões via Pix para BolsonaroA PGR suspeita que as doações via pix foram feitas por pessoas já citadas em outras investigações, como na CPMI dos atos de 8 de janeiro

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Delação de Mauro Cid inclui somente 'narrativas', avalia procurador: 'Ela é fraca'Responsável pelas investigações de atos antidemocráticos, Carlos Frederico Santos ainda não vê elementos para apresentar denúncia contra ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »