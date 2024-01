Companhia aérea Gol entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

A companhia aérea Gol anunciou que suas empresas entraram voluntariamente com o pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, processo similar ao pedido de recuperação judicial no Brasil. Em comunicado, a companhia informou que o processo legal nos EUA tem início com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade 'debtor in possession' (DIP) por membros do Grupo Ad Hoc de bondholders (detentores de títulos de dívida) da Abra, sua controladora, e outros credores.

O DIP é uma modalidade de financiamento que permite à empresa arcar com as despesas operacionais durante a proteção judicial. Gol pede recuperação judicial: saiba qual é o valor da dívida e o que motivou o pedido da companhia, o processo em si não é sinal para alarde nesse momento. Pelo contrário, ele garante que as operações continuem enquanto a empresa reestrutura suas dívidas. Até o momento, não é possível dizer se a crise financeira da Gol irá afetar diretamente os consumidores, de acordo com os especialistas. Durante o processo de reestruturação financeir





