Não é exagero dizer que o ESG se tornou uma febre no mundo dos negócios. Tanto é que o número de empresas comprometidas com práticas ambientais, sociais e de governança só cresceu nos últimos anos – estudos apontam que essa agenda já é prioridade para 95% das empresas.

E as vantagens dessa escolha vão além de colaborar com a construção de um mundo mais ético e justo. Essas companhias têm a chance deConteúdo gratuito: clique aqui e veja como aumentar a credibilidade da sua empresa implementando o ESG. Isso significa que organizações com diretrizes ESG têm mais chances de receber investimentos financeiros.

Além disso, implementar políticas ESG é uma forma de atender a uma demanda do mercado brasileiro. Uma pesquisa realizada pela consultoria Walk The Talk concluiu quePortanto, não dá para negar que o ESG é uma excelente forma de agregar valor aos negócios, o que pode levar a um aumento da confiança dos stakeholders. Mas é preciso atenção: headtopics.com

Greenwashing é um termo em inglês para"lavagem verde". A expressão costuma ser atribuída às empresas que fazem divulgações falsas sobre sustentabilidade: afirmam que seus produtos são sustentáveis, mesmo não sendo.Nesse caso, ao invés de agregar valor e trazer mais credibilidade, essas práticas podem prejudicar a imagem da empresa no mercado.

