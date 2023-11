Como tirar nota máxima na redação do Enem? Confira exemplos e comentários de professores

— que acontece nos dias 5 e 12 de novembro —, é necessário demonstrar domínio da escrita formal da Língua Portuguesa, compreender o tema (e não fugir de sua proposta), organizar bem as ideias, mostrar coesão e coerência e realizar uma proposta de intervenção acerca do assunto em questão.Prova que exige repertório cultural e bastante treino, a redação será aplicada no primeiro dia do Enem 2023, 5 de novembro.

Além disso, é inegável que a postura da população diante da IA é outra questão que influencia nesse cenário. Como exemplo disso, ressalta-se a propaganda da Volkswagen que utilizou a técnica depara criar um vídeo em que Elis Regina e sua filha Maria Rita cantam juntas.

Com relação à argumentação, o texto traz uma tese clara na introdução. A Redação apresenta os argumentos que serão desenvolvidos com a fundamentação adequada e possui bastante coerência externa, trazendo dados da realidade para realizar as comprovações. headtopics.com

Portanto, torna-se evidente que o Brasil precisa aproveitar melhor seu potencial de atração de viajantes. Para isso, governos municipais e estaduais podem reforçar o policiamento de pontos turísticos e criar mais delegacias especializadas no atendimento a esse público.

Primariamente, é importante perceber como não conhecer os próprios direitos afasta o cidadão do trabalho formal e o faz idealizar uma realidade informal. Na formação educacional básica não há uma decorrência direta sobre as conquistas sociais acerca do trabalho. headtopics.com

Redação escrita por Fabio Magioli Bastos Sampaio Guimarães, coordenador de Códigos e Linguagens da Escola Carolina Patrício, parceira da Plataforma AZ: A produção textual apresenta estrutura e organização elementares para a compreensão de um bom texto, com ligação entre introdução e conclusão através do retorno aos argumentos e à tese, além de uma conexão semântica direta com o contexto na...

