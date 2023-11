Como ser curadora da minha mãe?

Em casos de Alzheimer, é admissível a curatela dentro de um processo judicial de interdição e será necessário um exame completo da vida, patrimônio e saúde do interditando pelo juiz com apoio do Ministério Público. Por isso, é importante sempre consultar um advogado especialista em família, que possa conduzir de forma adequada toda a instrução processual desde o primeiro momento.

