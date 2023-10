Como o Itamaraty conseguiu contato com brasileiros em Gaza após corte de sinal

A embaixada brasileira na Palestina perdeu mais cedo a comunicação com o grupo de 34 pessoas que aguardam para deixar Gaza. A interrupção foi constatada por volta das 20h no horário local (14h de Brasília) devido à queda de sinal e de internet provocada por bombardeios israelenses.

Após diversas tentativas infrutíferas, o Itamaraty conseguiu contato com um brasileiro em Rafah. Como? Ele arrumou um chip de uma empresa israelense que está funcionando normalmente. É por esse canal que a embaixada deve manter diálogo com a comunidade, embora oficialmente o Itamaraty não dê detalhes da comunicação.

