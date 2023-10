Como Lula passará seu aniversário de 78 anos

decidiu fazer um evento reservado na comemoração de seus 78 anos, nesta noite de sexta-feira (27). O presidente reúne, pela primeira vez, no Palácio da Alvorada, os filhos e a esposa, a primeira-dama

— Resolvi não fazer nada nesse aniversário, pelo seguinte, só meus filhos vão participar em casa comigo, porque o mundo está mais para triste do que para alegria. Eu, sinceramente, cada vez que vejo a foto daquelas crianças lá na Faixa de Gaza, fico com o coração partido como ser humano. Então, não é motivo para fazer festa — afirmou o presidente, num café com jornalistas, nesta sexta-feira.

Os familiares presentes são Fábio Luís, o Lulinha, com a esposa, a empresária Renata, e os filhos Pedro e Laura, a nora Carla, esposa do filho Marcos, com os netos Thiago e sua namorada Renata. A lista inclui ainda a filha Lurian com o namorado Danilo, a neta Maria Beatriz, filha de Lurian, seu marido Felipe e a neta de Lula Analua. Também estará o caçula do presidente, Luís Cláudio, com a namorada Natália. headtopics.com

