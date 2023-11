Como gêmeos siameses desafiam as chances de sobreviver

As gêmeas Ruby e Rosie têm muito orgulho de terem sido, em algum momento, gêmeas siamesas.Grávida de siameses com malformação tem pedido de aborto negado pelo STFElas fazem parte de um grupo de seis pares de gêmeos siameses reunidos pelo Great Ormond Street Hospital (GOSH) de Londres para uma festa com pizza.Ruby me disse:"É claro que brigamos muito...

Isso é raro, representando cerca de um em cada 500 mil nascimentos no Reino Unido, o que significa que, em média, um par de gêmeos siameses nasce a cada ano na Grã-Bretanha.Sua mãe, Angela Formosa, disse:"Nos disseram que elas não sobreviveriam à gravidez — e talvez nem mesmo à cirurgia — e agora estão no ensino médio e indo muito bem".

Eles competem em uma ampla variedade de esportes, do atletismo à escalada em parede, e gostariam de representar a Irlanda nos Jogos Paralímpicos. "E eu gosto do basquete em cadeira de rodas porque é rápido e você pode colidir com as pessoas", disse Hussein. headtopics.com

"É muito importante para mim e para os meninos conhecer outras crianças que nasceram em circunstâncias extraordinárias. Eles são um grupo especial e é bom saber que não estão sozinhos no mundo." O cirurgião pediátrico consultor Paolo De Coppi acredita que o GOSH separou mais gêmeos siameses do que qualquer outro hospital do mundo.

Também desfrutando da festa estavam as irmãs Marieme e Ndye, de sete anos, de Cardiff, que não foram separadas.O professor De Coppi explicou:"Elas não poderiam ser separadas porque se apoiam mutuamente e, se fossem separadas, uma delas certamente não sobreviveria e talvez a outra também não". headtopics.com

Os mais novos dos seis pares de gêmeos, Zion e Zayne, nasceram em abril e foram separados quando tinham apenas algumas semanas de vida.O sucesso da cirurgia depende de onde os gêmeos estão unidos e de quais órgãos são compartilhados. Também depende da experiência e habilidade da equipe cirúrgica.

