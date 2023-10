Como fazer a trend da Disney? IA cria personagem da Pixar; veja resultados

que é baseada no Dall-E. A trend tem feito sucesso nas redes sociais, mas não é feita a partir de fotos, e sim com base em comandos dados à plataforma de IA. Por isso,Abaixo, veja como fazer personagem da Disney Pixar usando IA e confira algumas criações no estilo feitas no Bing Image Creator:

Jogador Neymar Jr.

Jogador Arrascaeta, do Flamengo, reimaginado como personagem da Disney pelo Bing Image Creator — Foto: Reprodução/Bing Image CreatorPara criar um personagem da Pixar usando o Bing, siga o passo a passo abaixo: headtopics.com

Entre no site de imagens criadas por IA do Bing (https://www.bing.com/create) e selecione "Ingressar e criar" para fazer login com uma conta Microsoft;Em seguida, dê um comando para a criação de imagem. Você pode, por exemplo, indicar os promptsCaso queira criar um personagem seu, dê o comandoe indique suas características físicas, como cor do cabelo, dos olhos etc.

Em seguida, o Bing Image Creator criará quatro possibilidades distintas de imagens. Vale dizer que, quanto mais específico for o comando, melhor sairá o resultado.Próximo eclipse lunar de 2023 acontece no dia 28; veja horário e fotos do fenômeno headtopics.com

Quando será o próximo eclipse lunar? Fenômeno acontece de forma parcial neste sábado (28), mas será visível apenas em algumas regiões do Brasil; saiba o horário e confira imagensMagna Cely Dourado Torres é casada com Diego Torres, irmão da ex-primeira-dama; pai de Jorge Wilson Filho é líder do governo paulista na Assembleia LegislativaCorpo de Bombeiros do Rio ganha reforço de duas cadelinhas, que serão treinadas para salvar...

Hamas 'terrorista': discordância em relação à posição do Brasil quanto ao grupo une lulistas e bolsonaristas, mostra pesquisa

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Saiba como se transformar em um personagem da “Disney”, nova trend do InstagramPlataforma usada é gratuita, mas exige que usuários possuam conta na Microsoft Consulte Mais informação ⮕

Série B: como foram os últimos jogos entre Vila Nova e Atlético-GO?Clássico goiano acontece neste sábado (28), às 19h, no OBA Consulte Mais informação ⮕

Como o Catar atua como mediador de Israel e Hamas para soltar refénsEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Reforma Tributária: veja em infográfico como é hoje e como ficará a cobrança de impostosTributos serão unificados, não haverá distinção entre produtos e serviços e acabará a incidência de cobrança em cascata. Consumidor saberá exatamente o quanto paga aos governos Consulte Mais informação ⮕

Robô que desenha ao estilo 'Pixar' fez imagem de mulher negra com arma, diz deputadaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Nova Friburgo vai abrir CPI do piso da enfermagemNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕