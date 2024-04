Como está a enquete do 'BBB 24' hoje? Veja quem está com mais voto e deve sair no paredão: Alane, Beatriz ou Pitel"Big Brother Brasil 24" : Alane, Beatriz ou Pitel? O resultado oficial só vamos saber durante o programa ao vivo desta noite. Mas, de acordo com a enquete aqui do site do EXTRA, Pitel é quem deve deixar o jogo.O paredão entre Alane, Beatriz e Pitel foi formado no último domingo logo após a eliminação de Fernanda.

Uma prova do líder aconteceu, sendo vencida por Giovanna, e logo depois os confinados montaram a berlinda da vez. Alane acabou emparedada por uma consequência da prova do líder; Beatriz foi indicação da líder Giovanna; e Pitel foi a mais votada no confessionário. A decisão acontece nesta terça-feira, no programa ao vivo, que começa logo após a novela "Renascer" — segundo a programação da Globo, às 22h25.2 de 10Como votar no paredão do 'BBB 24'? A votação oficial do paredão entre Alane, Beatriz e Pitel acontece no site do "BBB 24", no Gsho

BBB24: Alane, Beatriz e Pitel formam o Paredão desta semanaO Paredão triplo foi formado, ao vivo, na noite deste domingo (31); a eliminação será na terça-feira (02)

