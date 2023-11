Como é o desempenho de Cavani em finais internacionais na carreira

Boca Juniors x Fluminense: Comentaristas da ESPN fazem 'cara a cara' com 'crias da base' do século XXI e escolhem seus preferidos (3:31)

Boca Juniors e Fluminense fazem a grande final da CONMEBOL Libertadores neste sábado (4), às 17h (de Brasília), com transmissão do Star+ (3:31), um dos times mais vencedores do continente, vai em busca da 7ª taça. Porém, se a equipe argentina está acostumada em"ser dona" da América do Sul, seu grande astro ainda busca a sua primeira"glória eterna"..

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.E muita da motivação do uruguaio em retornar"para casa" tem a ver com a Libertadores, competição em que ele sempre mostrou admirar e sonhar em conquistar. O discurso ao chegar ao gigante argentino, no meio da atual temporada, também teve várias citações ao torneio. headtopics.com

Por mais que seus números no Boca não sejam os melhores, Cavani foi fundamental na campanha, já que foi dele o gol que garantiu o empate com oE na decisão, contra o Fluminense, será que ele marca? Se depender de seu retrospecto em finals internacionais, existe uma esperança. Na carreira, o uruguaio disputou dois jogos desse tipo. Em um deles, foi vice, mas deixou o seu gol. No outro, não marcou, mas foi campeão.

Fluminense pelo feito inédito, Boca atrás de recorde de meio século: o que está em jogo na final da Libertadores?

Como usar um tablet Android ou iOS como segunda tela?Confira um pequeno guia para aprender a usar tablet como segunda tela e aproveitar as funcionalidades oferecidas pelo dispositivo móvel. Consulte Mais informação ⮕

Pais de atacante do Liverpool são sequestrados; mãe é resgatadaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Atacante desmaia sozinho em campo e partida do campeonato holandês é interrompidaBas Dost precisou ser atendido às pressas no gramado, mas deixou o estádio já consciente Consulte Mais informação ⮕

Ganso volta a ser participativo no Fluminense e aumenta confiança para final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

André, do Fluminense, detalha proposta recusada de clube da Europa: 'Resolvi manter minha palavra'Volante de 22 anos afirmou que vai dar a vida para conquistar o título da Libertadores Consulte Mais informação ⮕

André, do Fluminense, detalha proposta recusada de clube da Europa: 'Resolvi manter minha palavra'Volante de 22 anos afirmou que vai dar a vida para conquistar o título da Libertadores Consulte Mais informação ⮕