Como é dar à luz em Gaza em meio a bombardeios

Ela estava feliz, compartilhando fotos de sua barriga nas redes sociais e fazendo planos para o momento do parto.

O Hamas matou mais de 1.400 pessoas em Israel e fez mais de 200 reféns em um ataque no dia 7 de outubro.'Dói muito ouvir as pessoas vivas embaixo dos escombros e não poder fazer nada', diz palestino em Gaza

O governo israelense tem reiterado que os alvos da operação são os integrantes do Hamas, não os civis palestinos. A jornalista freelancer de 25 anos seguiu as ordens dadas por Israel para deixar a sua casa na região norte. Dois dias após o início dos ataques israelenses, ela saiu da cidade de Gaza e viajou para o sul. headtopics.com

Jumana contou sobre os constantes cortes de energia, interrupções na internet e a falta de água, além do medo e da ansiedade diate da possibilidade de dar à luz em circunstâncias tão difíceis.O plano inicial era ter o bebê no Hospital Al-Shifa na cidade de Gaza, que é um centro médico grande. Mas ela foi informada que o hospital estava extremamente lotado.Mas chegar até lá foi difícil.

Ainda segundo o órgão da ONU, os hospitais estão sobrecarregados e sem medicamentos e suprimentos básicos. Isso significou que Jumana, que estava hospedada no quarto andar do hospital, com dores após o parto e com o recém-nascido nos braços, teve que descer vários lances de escada para chegar à saída. headtopics.com

“Passamos uma hora procurando um táxi e nenhum dos motoristas concordou em nos levar. Eles ficaram assustados depois de um bombardeio próximo pela manhã."Jumana diz que o parto em circunstâncias tão difíceis cobrou seu preço. “Estou esgotada mentalmente. Não tenho mais vontade de fazer nada”, admite.

