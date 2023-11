Como criar a inteligência artificial feita por brasileiros para brasileiros

Mas cadê aquele rapaz que ia gerenciar as redes sociais do restaurante? Sumiu de novo! Claro, com 20 frilas ao mesmo tempo, às vezes ele some. Seu João sabe que é importante marcar presença na internet, mas não dá conta de mais essa tarefa.

Todos os dias, o David ia ao restaurante do Seu João e acompanhava o drama dele tentando usar a internet e fazer seu negócio crescer.Foi quando o David teve aquele click, e decidiu criar um negócio para resolver o problema do Seu João e do Seu Miro.

“Todo mundo sabe que precisa postar todo dia, mas não tem tempo, nem grana”. Foi com essa reflexão que o David começou a desenhar as primeiras automações para criação de conteúdo em português na Internet.

Em 2019 entraram em outro programa institucional, dessa vez da Softex, principal promotora de políticas públicas para o ecossistema da tecnologia e inovação do Brasil. A partir desse programa passaram a especializar seus algoritmos para atender dentistas, médicos, hospitais brasileiros.

Firmar uma parceria com o Sebrae permitiu integrar a plataforma de IA ao aplicativo usado milhões de micro e pequenos empresários atendidos pela entidade. “Seria humanamente impossível bater na porta de cada pequeno empreendedor disperso pelas mais de cinco mil cidades brasileiras”

O sistema analisa informações como localização, segmento e interesses do cliente para sugerir textos, imagens e hashtags altamente personalizados e relevantes.Essa história do David Mendes é um exemplo de como o poder público pode e deve atuar como um impulsionador de inovações ao invés de ser somente um fiscalizador.

