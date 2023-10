Como criar a foto perfeita para o LinkedIn usando IA

Foto perfeita para o LinkedIn: app precisa de fotos do usuário para criar uma artificialmente (Fotorama/Reprodução)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 12h16., muitas vezes, se depara com a dificiuldade de se destacar entre milhares de concorrentes, ainda que se tenha o currículo ideal.

Para quem quer aumentar as chances de ser encontrado por um recrutador, ter uma foto de perfil profissional pode ser a mudança que faz a diferença. A EXAME já ensinou e agora mostra como otimizar seu perfil no LinkedIn com a foto profissional ideal - e tudo pelo celular, com ajuda de apps alimentados por inteligência artificial. Nesse caso, em especifico, será usado o aplicativo ''Fotorama''.Baixe o aplicativo"Fotorama" no celular;

Abra o app e, na página"Capture fotos realistas com IA", selecione o pagamento que deseja fazer (mensal ou anual). Depois, clique em"Continuar";Escolha 15 fotos suas para alimentar a IA. O ideal é que sejam imagens claras, com a pessoa preferencialmente olhando para a câmera e num fundo limpo; headtopics.com

Agora, escolha o modelo de imagem. Existem milhares de opções e, descendo pela página, é possível encontrar alguns modelos de imagem com pessoas vestidas formalmente.

