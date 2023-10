Como a inteligência artificial contribui para o racismo

A imagem acima mostra uma mulher negra com seu cabelo black em uma favela tipicamente carioca. E com uma arma na mão. A arte em questão foi gerada por uma inteligência artificial a pedido da deputada estadual(Psol-RJ), que ficou surpresa com o algoritmo. A parlamentar havia direcionado a IA desenhasse “uma mulher negra, de cabelos afro, com roupas de estampa africana num cenário de favela, no estilo dos pôsteres da Disney”.

“O que leva essa ‘desinteligência artificial’ a associar o meu corpo, a minha identidade, com uma arma?”, questionou Renata ao relatar o episódio nas redes. Para ela, o desenho é consequência de um “racismo algoritmo”, que associa a negritude e a periferia ao crime. “

Em um mundo forjado pela branquitude, que tem o domínio sobre as tecnologias, a reprodução da estrutura racista se dá em todos os espaços e ferramentas. Não há isenção ou imparcialidade”, disse. Veja:Ao criar uma arte inspirada nos pôsteres da Disney, me deparei com uma imagem gerada a partir de Inteligência Artificial que me retratava como uma mulher negra com uma arma na mão. headtopics.com

