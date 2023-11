Comissão do Senado aprova projeto para reduzir fila do INSS; veja o que muda

O projeto sugere, por exemplo, a realocação de cargos do Executivo para que o INSS tenha mais funcionários e, por consequência, consiga acelerar os processos de análise e perícia. A proposta também estabelece para os médicos servidores o valor de R$ 75 por perícia feita e aos funcionários administrativos o valor de R$ 68 por tarefa. Isso considerando a atividade para além da capacidade regular desses funcionários.

O texto garante ao Ministério da Previdência um recurso extra de R$ 129,9 milhões, que vai bancar esses pagamentos extras. O relator do projeto no Senado, Weverton (PDT-BA), fez uma alteração na redação do texto para garantir o atendimento a emendas que abrem a possibilidade de pagamento, aos militares do Distrito Federal, de indenização para a compensação dos desgastes orgânicos e danos psicossomáticos acumulados e decorrentes do desempenho das atividades.

"Apesar do projeto ser positivo, estamos em uma escalada de gastos. Quando a gente vê o projeto com um tema estranho, criando mais de 2 mil cargos de comissão. Vai contra os esforços pelos ajustes fiscais. O Senado mandaria uma mensagem errada", disse Sergio Moro (União-PR)

O líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), defendeu que a criação de cargos vai atender o novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas e nega que vai haver aumento de despesas.

