Comissão do Congresso quer relatórios da Abin sobre ONGs na Amazônia

no Senado, que tem alegado ação de organismos internacionais para impedir obras de infraestrutura e projetos de desenvolvimento na região.foi apontado como homem forte de Jair Bolsonaro. Ele comandou a Abin entre 2019 e 2021.

Investigações recentes da Polícia Federal apuram o uso de programas espiões para interceptações telefônicas e telemáticas pela agência sem autorização prévia durante este período.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

