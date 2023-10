Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj em Cabo Frio

A campanha do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, em Cabo Frio, ganhou um reforço de peso. Nesta sexta-feira (27), a deputada estadual Renata Souza (PSOL) participou de uma ação de conscientização na Praça Porto Rocha.

Coordenadora do Centro Especializado no Atendimento à Mulher (CEAM) de Cabo Frio, Ludmilla Roque, Renata Souza e a superintendente da Mulher de Arraial do Cabo, Valéria MoreiraRenata Cristiane INDICAÇÃO PARLAMENTARQuem também esteve presente, foi a coordenadora do Centro Especializado no Atendimento à Mulher (CEAM) de Cabo Frio, Ludmilla Roque, e a superintendente da Mulher de Arraial do Cabo, Valéria Moreira, que compareceu para prestigiar a ação.

