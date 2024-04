Comissão de Anistia julga casos de reparação coletiva por repressão durante o regime militar

📆 02/04/2024

Política

A Comissão de Anistia julga nesta terça-feira (02) pela primeira vez casos de reparação coletiva por repressão e danos causados a grupos de pessoas durante o regime militar. Pela manhã serão avaliadas a anistia coletiva da Comunidade Indígena Krenak, de Minas Gerais; e a Comunidade Indígena Guyraroká, do Mato Grosso do Sul. À tarde, o colegiado irá analisar o que ficou conhecido como “caso da Missão Diplomática Chinesa”.a presidente da Comissão de Anistia, Enéa de Stutz e Almeida. De acordo com ela, “pela primeira vez o estado brasileiro vai pedir desculpas pela perseguição que há mais de cinco séculos faz a indígenas”

