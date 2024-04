Comissão de Anistia avalia pedidos de reparação coletiva de indígenas Krenak e Guyraroká

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos avaliou, nesta terça-feira 2, os primeiros pedidos de reparação coletiva da história do País. O colegiado formalizou a anistia e desculpas do Estado brasileiros aos indígenas Krenak, habitantes do norte de Minas Gerais, pelos crimes cometidos contra sua população durante a ditadura militar (1964-1985). Ainda nesta terça, o colegiado deve analisar um pedido semelhante apresentado pela etnia Guyraroká, de Mato Grosso do Sul.

As ações haviam sido rejeitadas pela Comissão de Anistia em 2022, no governo de Jair Bolsonaro (PL). O Ministério Público recorreu e os processos passaram a ser analisados sob uma nova formação no colegiado. Sob a ditadura, indígenas das duas etnias foram perseguidos e obrigados a deixar suas terras. Eles nunca receberam indenização ou compensação pelo deslocamento forçado. Após o período de exceção, eles continuaram a ser vítimas de violações praticadas pelo Estado - o pedido do MP cita casos até 202

A Comissão de Anistia julga nesta terça-feira (02) pela primeira vez casos de reparação coletiva por repressão e danos causados a grupos de pessoas durante o regime militar. Pela manhã serão avaliadas a anistia coletiva da Comunidade Indígena Krenak, de Minas Gerais; e a Comunidade Indígena Guyraroká, do Mato Grosso do Sul. À tarde, o colegiado irá analisar o que ficou conhecido como "caso da Missão Diplomática Chinesa".a presidente da Comissão de Anistia, Enéa de Stutz e Almeida. De acordo com ela, "pela primeira vez o estado brasileiro vai pedir desculpas pela perseguição que há mais de cinco séculos faz a indígenas"

Comissão de Anistia analisa pela 1ª vez reparação coletiva a indígenasSessão histórica marcada para a próxima terça-feira vai apreciar violações aos direitos dos Guarani Kaiowa e Krenak

Presidente da Comissão de Anistia participa de live de VEJA nesta sexta

Veto de Lula sobre 64 foi 'uma decepção', diz líder da Comissão de AnistiaA presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Eneá de Stutz e Almeida, disse ter recebido com 'surpresa e decepção' o veto do presidente Lula (PT) a atos que relembrem o golpe militar de 1964

CCJ aprova desmatamento equivalente a dois estados de SergipeProjeto de Lei autoriza devastação em nascentes de rios e anistia crimes ambientais anteriores a 2008.

'Incogitável', diz Gilmar Mendes sobre anistia para envolvidos em tentativa de golpeEm entrevista, ministro do STF também destacou que a intenção golpista do ex-presidente 'parece inequívoca'

