Comissão da Câmara aprova monitoramento de tornozeleiras eletrônicas por empresas privadas

Conforme a proposta original, a Lei de Execuções Penais passaria por alterações em seu artigo 146, para permitir a atuação da iniciativa privada no monitoramento. 'A tornozeleira eletrônica é um meio barato de monitoramento e fiscalização de presos que poderia ser mais eficaz se, de fato, houvesse o acompanhamento por 24 horas”, diz a justificativa.

