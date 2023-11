Comissão aprova dedução de gastos com medicamentos para autismo no IR

A proposta agora seguirá para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo. Se aprovada, a medida poderá beneficiar as pessoas com TEA e suas famílias, proporcionando um alívio financeiro para o tratamento dessas condições médicas.

