Comisionado de la UNRWA advierte sobre el desafío de evitar la hambruna en Gaza

El comisionado de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, ha advertido este martes que supondrá “un enorme desafío” evitar la hambruna en la Franja de Gaza, si persisten los ataques israelíes contra convoyes humanitarios, como el ocurrido ayer contra el coche de la ONG World Central Kitchen (WCK), del chef José Andrés, donde murieron siete trabajadores humanitarios.

“El asesinato de los trabajadores humanitarios y el impedimento de la entrada de los convoyes de UNRWA no permitirá salvar vidas y evitar la hambruna”, ha agregado Lazzarini en su mensaje. “El tiempo no está de nuestro lado. Los civiles palestinos en Gaza no pueden esperar más”, ha lamentado Lazzarini en su mensaje, en el que ha acusado a Israel de 'ausencia de voluntad política' para poner fin al sufrimiento de la población gazatí

