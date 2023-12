Comércio em Lethem segue normal mesmo com tensão envolvendo conflito com Venezuela

Apesar da tensão com a Venezuela pela região de Essequibo, o comércio na cidade de Lethem, na Guiana, que fica na fronteira com o Brasil, segue normal. De acordo com o prefeito de Bonfim, cidade na fronteira com a Guiana, Joner Chagas (Republicanos), a disputa entre os países não tem afetado o movimento.

Lethem é a cidade guianense que, inclusive, fica no território de Essequibo e é conhecida como "paraíso de compras" para os brasileiros, com leis fiscais bem menos rígidas do que do outro lado da fronteira. Com isso, o fluxo no município de Bonfim é sempre constante





