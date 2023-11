Comercial de ketchup como suplemento durante a corrida gera dúvidas

Um comercial da marca “Heinz” do Canadá mostra alguns corredores utilizando o ketchup da empresa como suplemento durante a corrida. Com alguns possíveis “relatos” de atletas, a propaganda ainda traça uma “rota” para que os atletas encontrem o pacote do molho mais facilmente.

Mas será que o sachê com tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural realmente funciona para esse fim? O que acontece com o corpo em locais fechados com altas temperaturas? Quem responde a pergunta é Rachel Kimble, professora de nutrição esportiva da Universidade do Oeste da Escócia. Em artigo publicado no “The conversation”, ela analisa a composição do ketchup e compara com os tradicionais géis energéticos consumidos pelos atletas durante as provas para defender que não, o molho não é um suplemento que valha a pena





