Comentaristas debatem sobre últimas declarações do dono da SAF do Botafogo

📆 02/04/2024 11:18:00

Esportes Notícia

Comentaristas do programa "Boleiragem", do sportv, debatem sobre últimas declarações do dono da SAF do Botafogo John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi questionado pelos comentaristas do programa"Boleiragem", do sportv. O motivo foi o fato de o No programa desta segunda-feira (1), os ex-atletas Caio Ribeiro, Roger Flores e Dodô afirmaram que Textor deve apresentar as provas, e a CBF precisa buscar soluções jurídicas.– Textor tem a obrigação de provar o que está falando. A CBF tem que buscar soluções jurídicas. Se estiver certo, investiga. Se estiver errado, você responde por isso. Como ex-atleta, me incomoda demais esse tipo de acusação – disse Caio Ribeiro. – A gente sabe da rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Os atletas sentem muito uma derrota como essa, uma goleada como essa. Não há dinheiro no mundo que compre um jogo desse. É uma acusação grave. Se não provar, tem que responder isso - comentou Roger Flores

Botafogo, SAF, Programa Boleiragem, Sportv, Declarações, Provas, CBF, Soluções Jurídicas, Acusação, Rivalidade, Palmeiras, São Paulo, Goleada