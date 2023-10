Comentarista da ESPN ressalta importância da presença de torcedores do Fortaleza no Uruguai

Para Mario Marra, presença de fãs no estádio equilibra tradição na Sul-Americanase enfrentarão no próximo sábado (28), às 17h, pela final da Sul-Americana, com transmissão da ESPN e do Star+. E, para um dos comentaristas da partida, Mario Marra, os brasileiros encararão um duelo bastante complicado, mesmo tendo um time melhor que os equatorianos. A solução passa pela presença de torcedores da equipe nacional.

Para Marra, um grande peso em campo será a tradição da LDU, que chega à terceira decisão da Sul-Americana de sua história, com um título, além de uma Libertadores na bagagem. O Fortaleza, por outro lado, se tornou a primeira equipe do Nordeste a participar da final do torneio.

- O time (LDU) busca a quinta conquista sul-americana; já tem uma Libertadores, uma Sul-Americana e duas Recopas. Já o Fortaleza é um time muito competente, muito bem treinado, mas, em algum momento, os jogadores podem sentir o peso de uma final - ponderou Marra.O comentarista da ESPN, por outro lado, ressalta que, além do “conjunto melhor”, o Fortaleza pode se apoiar em outro fator para competir com a LDU nos gramados de Punta del Este. headtopics.com

- É muito importante ter um número bom de torcedores do Fortaleza em Punta Del Este, para eles acolherem os jogadores. Apesar, claro, de sabermos de toda distância para Fortaleza e toda a dificuldade que o torcedor terá - complementou.

