Combustíveis fósseis são tema controverso na COP 28 em Dubai

“O tema dos combustíveis fósseis será o grande termômetro desta COP”, diz Ana Toni, secretária do clima do MMA. Para a economista e cientista política Ana Toni, a COP 28, em Dubai, será julgada pelo resultado que apresentar em relação aos combustíveis fósseis. “O grande debate aqui é se combustíveis fósseis entram ou não entram no texto, e como entram”, resume a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente.

Há quatro propostas sobre a mesa -- desde decidir pela eliminação dos combustíveis fósseis (mas sem uma data) a um tópico que especifica apenas eliminar o uso do carvão. Todos os países têm forte posição sobre o tema, que é muito controverso. A Índia, por exemplo, está ampliando sua base de energias renováveis, mas é dependente do carvão. A economia dos Estados Unidos depende menos do carvão, mas sim de petróleo e gás – e com eleições em 2024, o governo democrata não quer que esse assunto gere mais controvérsias políticas internas. A China é o país que mais vende equipamentos de energias renováveis no mundo, mas muito dependente do carvã





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Espaço para humanos e pombos compartilharem é destaque da Dubai Design WeekO sírio Ahmad Alkattan criou um espaço social em estilo casulo que oferece sombra e assentos para humanos e abrigo para pombos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lula deve levar plano de governança global de florestas à conferência climática de DubaiO presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve levar à conferência climática de Dubai, em dezembro, um plano de governança global de florestas. A ideia é que os países florestais possam ter recursos para preservá-las.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Papa exila críticos nos EUA e cancela viagem a DubaiSegundo analistas do Vaticano, Pontífice tem concentrado suas energias em exilar críticos vocais, especialmente nos EUA, contrários à sua agenda de reformas. Ele cancelou uma importante viagem a Dubai neste fim de semana para a COP28.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Previsões 2024 sobre saúde: leia horóscopo para todos os signosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Alonso revela inspiração em Hamilton: 'Motiva a todos nós'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Previsão de hoje para todos os signos (11/11/2023)Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »