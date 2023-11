Combatentes estrangeiros lutam na Ucrânia por ganho financeiro

Combatentes estrangeiros do Batalhão Cárpato Sich, perto de Lyman, Ucrânia, no ano passado. O batalhão é um dos dois principais destinos dos combatentes da América Latina — Foto: Ivor Prickett / New York Times. Luis Alejandro Herrera voltou ao front para recuperar as economias perdidas em uma tentativa fracassada de entrar nos Estados Unidos através do México. Jhoan Cerón lutou para sustentar seu filho.

Eles estavam entre as centenas de veteranos colombianos que se voluntariaram para lutar pela Ucrânia pela oportunidade de ganhar pelo menos três vezes o que ganham em casa. Todos os três morreram em uma guerra que seus parentes disseram pouco conhecer ou com a qual pouco se importavam.— Ele disse que estava travando uma guerra em um país que não era seu por causa da extrema necessidade — disse a esposa de Barrios, Maria Cubillos., que se transformou de uma luta rápida pela sobrevivência nacional numa guerra de desgaste. Grandes perdas e batalhas estagnadas estão forçando ambos os lados a procurar novos grupos de combatentes para reabastecer as suas fileiras. Para a Ucrânia, os voluntários estrangeiros, majoritariamente ocidentais, que chegaram no ano passado por convicções morais, à procura de aventura ou pelo ódio à Rússia, estão sendo complementados por combatentes de nações mais pobres que se assemelham mais à definição legal de mercenários — soldados levados a conflitos estrangeiros por ganho financeir

:

