COMBATE ÀS MILÍCIAS NO RIO ESBARRA EM IMPUNIDADE E CORRUPÇÃO POLICIAL

Impunidade e corrupção policial são entraves para o combate às milícias no Rio — Foto: Editoria de Arte

Em janeiro de 2017, ele já acumulava mais de 16 anos de prisão em penas e estava foragido quando foi flagrado por policiais civis da 36ª DP (Santa Cruz) cometendo crime ambiental.

Zinho foi levado para a delegacia e negociou sua liberdade por cerca de três horas com os agentes. De acordo com depoimento que faz parte da investigação, ele afirmou que seu irmão, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, já tinha um acerto financeiro com a delegacia “para não mexer com o pessoal da milícia”. No final das contas, aceitou pagar R$ 20 mil e foi liberado. headtopics.com

Em 2022, Batata chegou a ser condenado a um ano de detenção em regime aberto, mas somente pelo crime de resistência — conseguiu se livrar da acusação de constituição de milícia privada, que poderia levá-lo ao regime fechado. O juiz Marcello Rubioli, responsável pela sentença, alegou que a polícia não conseguiu produzir provas da participação de Batata na milícia.

Economista e professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), Joana Monteiro bate na tecla da impunidade e afirma que um caminho para o combate a esses grupos é a investigação de homicídios: É fundamental monitorar e priorizar a investigação de todas as mortes violentas no Rio. A polícia não dá valor para isso porque acha que são criminosos se matando, que a maioria que morre é bandidoAlberto Kopittke, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e diretor-executivo do Instituto Cidade Segura, afirma que o enfraquecimento das milícias também passa pelo combate à corrupção policial. headtopics.com

Pabllo Vittar comemora seu aniversário com show de Halloween no RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Hospital São João Batista tem campanha de combate à sífilis congênitaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Veja as cidades com maior índice de envelhecimento, segundo Censo 2022Cidades do Rio Grande do Sul dominam o ranking Consulte Mais informação ⮕

Jovem de 21 anos larga CLT e conquista R$ 100 mil com conteúdo adulto'Acho que a melhor coisa que poderiam ter me dado é o fato de ser fácil de mexer, porque isso é demais!', afirmou a criadora Consulte Mais informação ⮕

Homem compra carro usado, faz reforma e passa a morar nele: ‘aluguel muito caro’Veículo custou R$ 4,8 mil, e proprietário investiu mais R$ 6 mil para torná-lo habitável Consulte Mais informação ⮕

Fora de jogo contra o Atlético, Marcelo, Ganso e Cano treinam no RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕