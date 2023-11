Com Wandinha e Pantanal, Unicamp tem 1ª fase clássica e contextualizada

Uma clássica prova da Unicamp, bem contextualizada, cheia de atualidades e que exigia senso crítico. É assim que professores ouvidos pelo GUIA DO ESTUDANTE avaliam a primeira fase da, aplicada neste domingo (29) para mais de 60 mil candidatos de todo o país.

Em relação à construção das questões, essa primeira fase também consagrou um modelo adotado pela Unicamp ao longo das últimas edições. Embora os enunciados fossem simples e diretos, a prova exigia leitura dos candidatos - e, muitas vezes, era possível encontrar a resposta apenas a partir daí.

No primeiro grupo, se destacou a análise de elementos não-textuais, como uma peça publicitária da Fliportela, festa literária promovida pela escola de samba Portela. Na imagem, as abas de um livro se assemelhava às asas de uma águia, o símbolo da escola carioca. headtopics.com

Nas questões envolvendo elementos textuais, podemos citar a pergunta com o texto jornalístico"Nevou no Rio", citando o uso do verbo"nevar" para falar da tendência entre rapazes cariocas de descolorir o cabelo, os deixando em tons de branco. E também a letra da música-tema da novela"Pantanal", canção escrita originalmente por Marcus Viana.

Já nas seis questões de Literatura, caíram as obras obrigatórias:"Seminário dos Ratos", de Lygia Fagundes Telles,"Olhos d'Água", de Conceição Evaristo,"O Ateneu", de Raul Pompeia,"Tarde", de Olavo Bilac,"Casa Velha", de Machado de Assis, e"Carta de Achamento", de Pero Vaz de Caminha. headtopics.com

1ª fase da Unicamp acontece neste domingo (29.out)1ª fase da Unicamp acontece neste domingo (29.out) Consulte Mais informação ⮕

Unicamp 2024: veja horários e o que levar para a prova deste domingo (29)Mais de 64 mil candidatos farão prova com 72 questões a partir das 13h deste domingo Consulte Mais informação ⮕

Acompanhe a 1ª fase do vestibular 2024 da UnicampTempo real: siga tudo sobre o processo seletivo de uma das maiores universidades do país. Consulte Mais informação ⮕

Unicamp 2024: confira gabarito extraoficial e correção comentada da 1ª fase do vestibularUniversidade aplicou 72 questões para 60,2 mil candidatos, neste domingo (29). Professores de cursinho resolveram questões, com comentários, para o g1. Consulte Mais informação ⮕

Ex de Daniel Alves revela que filha está com depressão: 'Não quer falar com ele'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Com retorno de John Kennedy, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Atlético-MGNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕