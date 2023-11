Com volatilidade à vista, BTG tira Petrobras (PETR4) de carteira recomendada para novembro

Se o cenário fiscal parecia incerto, a última semana de outubro reforçou esse sentimento. Tanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não deram certeza sobre o déficit zero ou uma revisão da meta fiscal para 2024. Diante disso, a(mesmo grupo controlador da EXAME) aposta em ativos que garantam ao investidor segurança e diversificação.

Com a perspectiva de que a volatilidade continue a dar o tom nos próximos meses, o banco substituiu aPetrobras (PETR4) pela Prio (PRIO3)Entrando na carteira recomendada de novembro, a Vibra é apontada pelos analistas como um “grande nome” para aproveitar o ambiente competitivo (em evolução) no setor de distribuição de combustíveis. Isso porque, segundo eles, aoferecerá menos oportunidades de arbitragem e deve beneficiar os maiores operadores do setor.

“Embora alguns investidores possam preferir esperar para ganhar mais confiança de que ‘eventos pontuais’ se tornarão menos frequentes, ainda consideramos a maioria destas preocupações como exageradas. Ajustando-se às flutuações de estoque, a VBBR vem apresentando resultados sólidos”, dizem.

O banco ainda destaca que vê a VBBR3 sendo negociada a 13 vezes preço sobre o lucro (P/L) para 2024 — o que representa um desconto de aproximadamente 20% em relação ao seu par. “Acreditamos que já incorpora riscos relacionados à maior volatilidade das margens dos últimos seis trimestres.”Outra adição à carteira de novembro do BTG é a Prio, que tem sido a principal escolha do banco entre as.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Defensiva e diversificada: confira a carteira recomendada pelo BTG para novembroCom a perspectiva de volatilidade nos próximos meses, banco substituiu Hapvida (HAPV3) e Petrobras (PETR4)

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Petrobras marca assembleia para acabar com blindagem da estatalA Petrobras marcou para 30 de novembro a Assembleia de acionistas que pode enterrar a blindagem contra ingerência política

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Banco BTG Pactual lidera ranking de reclamações dos clientes junto ao BCBanco BTG Pactual lidera ranking de reclamações dos clientes junto ao BC

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Governo vai encaminhar projeto que cria novo órgão para fiscalizar preços de combustíveisPara presidente da Petrobras, novo órgão seria bom para integrar sistemas de fiscalização de preços

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Ar-condicionado com Alexa: 6 modelos compatíveis com a assistenteVeja as opções de ar-condicionado split que podem ser controlados de qualquer lugar

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Petrobras marca assembleia sobre alteração na política de nomeaçõesO presidente da empresa, Jean Paul Prates, sustenta que o impacto é 'nulo' na Lei das Estatais

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕