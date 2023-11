Com retirada na Cisjordânia, governo já repatriou 1.443 brasileiros das áreas de conflito

De acordo com o Itamaraty, os repatriados terão como destino final as cidades de Foz de Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Brasília e Porto Alegre.A repatriação é mais um capítulo da operação Voltando em Paz, lançada pelo governo federal após o início da guerra entre Israel e Hamas. Oito aeronaves já vieram de Israel e uma da Jordânia, totalizando 1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VEJA: Operação resgata 33 brasileiros da Cisjordânia, que serão repatriadosGoverno federal alugou ônibus e vans que passaram por 11 cidades palestinas até chegar à fronteira com a Jordânia

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Governo federal resgata 33 brasileiros na CisjordâniaDe acordo com o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, três veículos, entre ônibus e vans alugados pela representação do Brasil, conduziram os passageiros de 11 cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Governo resgata 33 brasileiros que estavam na CisjordâniaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Conflitos no Oriente Médio: Itamaraty resgata 33 brasileiros que estavam na CisjordâniaCom a chegada dos brasileiros em território nacional, país terá repatriados 1.443 brasileiros e três bolivianas, além de 53 animais de estimação, desde o início da guerra entre Israel e Hamas

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Grupo de 33 brasileiros é resgatado pelo governo Lula na CisjordâniaNo total, são doze homens, dez mulheres e onze crianças; o grupo que está em Gaza segue aguardando autorização para cruzar a fronteira com o Egito

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: A repatriação de 33 brasileiros da CisjordâniaAo todo, 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças retornarão ao Brasil por um voo que sairá de Amã, na Jordânia

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕