Com presença gaúcha, segunda-feira abre a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

Começa nesta segunda-feira, 30, a partir das 10h, a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, a mais tradicional e valiosa competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil com pontuação MT700 que será disputada na Associação Leopoldina Juvenil e oferecerá 700 pontos no ranking mundial. O evento tem o patrocínio da Claro e co-patrocínio do Golden Lake Multiplan .

A competição, que conta com 200 atletas de treze nacionalidades, terá a presença de tenistas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá brigando pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos.

Logo no primeiro dia o Rio Grande do Sul estará representado por gaúchos. Nos 65 anos masculino, Nelson Germann que enfrenta Paulo Roberto Sanches . O vencedor encara o colombiano Carlos Behar, quarto do mundo, na fase seguinte, já na terça-feira:

Expectativa é de vencer a primeira rodada e de fazer um belo jogo contra Carlos Behar, top 4 do mundo a seguir, estou animado", disse Germann que já treina no local desde o final de semana. Além de Germann, Jaqueline Kompinski faz duelo de gaúchas contra Roberta Oliveira. A local Jaqueline Grillo enfrenta Monica Yanagi. Nos 65 anos, Maria Inês Dias, do Rio Grande do Sul, enfrenta Silvana Leonelli . Nos 70 feminino, a gaúcha Ilza Rocha enfrenta Sueli Reis. Nos 70 masculino, o local Renato Maus desafia Wilson Emilio.

O primeiro dia terá jogos das categorias 55 anos,65 e 70 feminino, 65, 70 e 80 anos do masculino com os mais experientes em ação. A competição tem ao todo onze atletas dentro dos dez melhores do mundo. Nos 30 anos o chileno Matias Valdes, segundo do ranking. Nos 35, Felipe Paiva, número quatro do mundo nas duplas, e Ulisses Oliveira, quinto colocado, vão jogar juntos e querem brigar para chegarem ao topo do ranking. Nos 35 anos estará também Yolanda Lemos, 5ª do ranking.

