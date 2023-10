Com perspectivas melhores de consumo, varejo deve estar atento ao novo perfil do cliente

O varejo vive momento de “otimismo cauteloso”. Apesar do cenário ainda ser de juros de dois dígitos, os indicadores macroeconômicos sinalizam que a retomada mais consistente do consumo está começando – uma boa notícia conforme se aproximam as datas mais importantes de vendas para o setor, como Black Friday e Natal.

As mais recentes divulgações do índice de inflação vieram como fator positivo, indicando recuo da inflação de alimentos, o que ajuda a aumentar o poder de compra das famílias. Relatório recente do IPEA destacou as condições macro que permitiram ao consumo crescer neste ano. O instituto estima que o consumo das famílias crescerá 3,2% no ano.

Algumas das políticas de transferência de renda do governo, como a valorização real do salário-mínimo, ampliação do Bolsa Família e recomposição do salário do funcionalismo federal, são alavancas para o crescimento da confiança do consumidor. Prova disso está na sexta alta consecutiva do Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE. headtopics.com

Mais capitalizado do que o pequeno e médio varejo, especialmente após os impactos da covid-19 e da alta de juros, o grande varejo tem feito investimentos relevantes para atender a essas novas demandas. Mas esses movimentos podem ser reproduzidos pelos empreendedores menores e – em muitos casos - são até mesmo fortalezas em que os pequenos e médios se saem melhor.

Outra mudança que está ganhando tração no grande varejo é a loja como experiência, de acordo com a jornalista de varejo da EXAME. O consumidor vai até a loja para conhecer novidades, se relacionar com a marca e até mesmo aprender sobre o universo relacionado ao segmento da loja. “Até agora, os donos de loja não eram vendedores, eram tiradores de pedido. Esperava o cliente entrar na loja. headtopics.com

