Com novos voos para São Paulo, cia. aérea da África do Sul quer voltar a ser a porta de entrada de brasileiros no continente

Vista aérea da Cidade do Cabo, na África do Sul, novo destino da South African Airways para o Brasil — Foto: Divulgação

Devido à distância relativamente curta de São Paulo para a África do Sul, numa rota de pouco mais de oito horas para Johannesburgo e cerca de sete horas e meia para Cidade do Cabo voando pelo Atlântico Sul, o novo serviço pode atrair brasileiros interessados em voos mais longos, numa alternativa a rotas para hubs no Oriente Médio, como Dubai e Doha. E também para dentro do continente africano, claro.

Avião da South African Airways, companhia que volta a oferecer voos diretos para o Brasil após mais de três anos — Foto: Divulgação — O Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo teve um crescimento exponencial nos últimos anos, também atribuído aos efeitos consequentes da pandemia da Covid-19.

— Mesmo sem nenhum voo direto entre os dois países nos últimos meses, os brasileiros continuaram viajando para a África do Sul, fazendo conexão em outros grandes centros internacionais. A demanda por viagens continua forte. A América do Sul é um dos maiores mercados de turismo para os viajantes africanos.

As rotas de Cidade do Cabo e Johannesburgo para São Paulo são as primeiras intercontinentais da SAA desde o seu processo de recuperação econômica. Atingida em cheio pela pandemia de Covid-19, que forçou a suspensão total de sua atividade, a companhia aérea entrou em crise em 2020 e precisou ser refundada em meados de 2021, quando o governo da África do Sul passou 51% das ações para um consórcio privado, também sul-africano.

