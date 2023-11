Com 'lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empatam por 1 a 1

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.O Athletico-PR largou na frente logo aos 7 minutos em um gol construído pela “lei do ex”. Após cruzamento de Vítor Bueno pela direita, Pablo fechou na pequena área e testou sem chances para Rafael para fazer 1 a 0. Mas, a recuperação do São Paulo foi rápida.

Aos 10 minutos, Wellington Rato cobrou escanteio pela direita e Pablo Maia, sozinho, empatou o confronto. A partir dos gols a partida ficou um pouco truncada e com os dois times com dificuldade de criação.

Já no início do segundo tempo, o Athletico-PR mostrou um pouco mais de força ofensiva e passou a assustar a meta de Rafael. O São Paulo tinha dificuldade de sair do campo de defesa e tentava colocar a bola no chão para acalmar o jogo. headtopics.com

O Tricolor conseguiu equilibrar a partida na metade do segundo tempo, mas seguia sem assustar a meta de Bento. No final da partida, o Athletico até fez uma certa pressão, mas não conseguiu o gol da vitória. Por outro lado, o São Paulo segue sem vencer fora neste Brasileirão.

