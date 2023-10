Com Lázaro Ramos, “Ó Pai, Ó 2” ganha trailer e data de estreia para novembro

"Ó Pai, Ó", um dos grandes títulos do cinema nacional, está de volta! Após 15 anos, Lázaro Ramos e parte do elenco original, de 2007, retornam às ruas de Salvador, na Bahia, na sequência do filme. Nesta quinta-feira (26), o primeiro trailer da parte 2, com previsão de estreia para o dia 23 de novembro, foi finalmente compartilhado nas redes sociais.

html Na prévia do filme, com direção assinada por Viviane Ferreira, o público acompanha Roque (Lázaro Ramos) vivendo no bairro do Pelourinho, ao lado de Dona Joana (Luciana Souza), que enfrenta o luto pela perda dos filhos Cosme (Vinícius Nascimento) e Damião (Felipe Fernandes), enquanto passa por polêmicas, problemas de convivência e, claro, as fofocas dos inquilinos do cortiço.

Brasil Manchetes

