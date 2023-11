Com homenagem a Luis Díaz, Liverpool vence Nottingham Forest pela Premier League

O Liverpool venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, pela 10ª rodada da Premier League (Foto: IAN HODGSON / AFP)venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 neste domingo (29), em Anfield, pela 10ª rodada da Premier League. Com gols de Diogo Jota, Darwin Núñez e Mohamed Salah, os Reds fizeram uma bela homenagem para o companheiro de equipe Luis Díaz. Os pais do colombiano foram sequestrados na tarde deste sábado (28) e, até o momento, apenas a mãe foi liberada.

Porém, depois de algumas tentativas, Mohamed Salah conseguiu achar passe para Darwin Núñez dentro da área, e o uruguaio finalizou cruzado, mas Turner espalmou. No rebote, a bola caiu no pé de Diogo Jota, que chutou direto para o fundo da rede, abrindo o placar em Anfield aos 34'. Na comemoração, o português mostrou a camisa do companheiro Luis Díaz, que foi desfalque devido ao sequestro dos pais.

Diogo Jota prestou homenagem a Luis Díaz, que teve os pais sequestrados na Colômbia (Foto: IAN HODGSON / AFP) Apenas três minutos depois, os donos da casa ampliaram o placar com Darwin Núñez. Após troca de passes desde o campo de defesa, Szoboszlai fez boa tabelinha com Salah e tocou no meio. A bola passou pelo goleiro do Forest, mas encontrou o camisa 9 do Liverpool, que só deixou a bola tocar no seu pé e entrar no gol adversário. Os Reds ainda tiveram mais chances de marcar no primeiro tempo, mas pararam nas defesas de Turner. headtopics.com

O início do segundo tempo teve um ritmo menos frenético, mas os donos da casa continuaram confortáveis na partida. Aos 33', erro grotesco na defesa do Nottingham Forest. Tsimikas deu um chutão para frente, a bola quica e engana o goleiro Turner. A sobra ficou com Salah, que finalizou para o gol aberto e marcou o terceiro do Liverpool em Anfield.

Na próxima rodada, o Liverpool visita o Luton Town, no dia 5 de novembro (domingo), às 13h30, no Estádio Kenilworth Road, pela 11ª rodada. Já o Nottingham Forest recebe o Aston Vila, no mesmo dia, às 11h, no Estádio City Ground. headtopics.com

