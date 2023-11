Com gols de Paulinho e Hulk, Atlético-MG bate Fortaleza e dorme no G4 do Brasileirão

Assim, o Galo venceu a terceira partida consecutiva e entrou no G4 da competição, com 52 pontos. O time mineiro agora seca o, que soma a mesma pontuação, joga nesta quinta e tem dois embates a menos, para seguir entre os quatro primeiros colocados.Tite busca estabilidade no Flamengo e admite: 'Tenho minha responsabilidade'

Por sua vez, o Leão do Pici amarga, além do vice da Copa Sul-Americana, o terceiro revés seguido no Nacional. Dessa forma, figura na nona posição, com 42 unidades. A distância para o G6 agora é de seis unidades., às 19h30 (de Brasília) de sábado (4), no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Na reta final da etapa inicial, aos 43 minutos, Lucero se livrou da marcação, avançou em velocidade no ataque, tirou de Everson e chutou no cantinho para deixar tudo igual na Arena MRV. Na volta do intervalo, o Galo voltou a liderar o marcador. Hulk recebeu no ataque, colocou na frente, passou por Benevenuto e tocou na medida para Paulinho, na área, chegar finalizando para marcar o segundo dele no jogo.Cinco minutos mais tarde, os mineiros ampliaram. Saravia recebeu no ataque e invadiu a área. O lateral direito sofreu falta de Escobar. O árbitro, então, assinalou pênalti. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou, anotando o 3 a 1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Paulinho dá show em vitória do Atlético-MG sobre o FortalezaO Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1 e retornou ao G4 do Brasileirão, com show do atacante Paulinho, autor de dois gols.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Redenção com Felipão, Atlético-MG tem a melhor campanha do returno do Brasileirão; veja os númerosAtlético-MG conta a com a melhor campanha e a melhor defesa do segundo turno do Brasileirão, Galo foi transformado por Felipão...

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Fotógrafo encanta seguidores com vídeo de animais silvestres com sono; assistaGamander López, de 20 anos, já foi premiado por seus registros de vida selvagem

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Em reunião, Lira reclama com Lula de vetos presidenciais que não são combinados com o CongressoEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Hamilton sonha com vitória no Brasil após dois anos de batalha com VerstappenNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Mesmo com derrota, seleção brasileira feminina já mostra diferenças com Arthur EliasNo segundo amistoso contra o Canadá, Brasil perde por 2 a 0 mas revela mudanças após a troca de comando técnico; entenda.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕