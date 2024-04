Com gol de Pepê, Porto vence o Vitória de Guimarães e sai em vantagem nas semifinais da Taça de Portugal

O atacante Pepê marcou o gol da vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Vitória de Guimarães, na primeira partida das semifinais da Taça de Portugal. As duas equipes fazem o jogo de volta, no próximo dia 17, no Estádio do Dragão.

O gol de Pepê saiu aos sete minutos do segundo tempo. O brasileiro escorou de cabeça um bom cruzamento de Nico González. Além de ajudar sua equipe a sair na frente no confronto, o atacante foi eleito o melhor jogador da partida.

