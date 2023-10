Com gol contra de brasileiro, Al-Hilal vence Al-Ahli e se mantém na liderança do Campeonato Saudita

A 11ª rodada do Campeonato Saudita proporcionou um clássico entre dois dos clubes que mais investiram nesta temporada. O Al-Hilal entrou em campo contra o Al-Ahli e venceu por 3 a 1, no Estádio Internacional Rei Saud, em Riade. Os gols da vitória foram marcados por Milinković-Savić, Mitrović e Ibañez, contra, enquanto Allan Saint-Maximin descontou.

O primeiro minuto de partida já mostrou grandes emoções com os donos da casa abrindo o placar com Milinković-Savić, em grande lançamento de Koulibaly, finalizando na saída do goleiro Mendy. + Al-Ittihad, de Benzema, sofre apagão no fim e fica só no empate com Al-Hazm pelo Campeonato Saudita

Aos 21 minutos, o Al-Hilal teve a chance de ampliar de pênalti, após Malcom ser derrubado na grande área, mas Mendy defendeu a cobrança de Mitrović. Para se redimir, o atacante marcou o segundo gol da equipe, aos 36', de cabeça, em cruzamento de Abdulhamid. headtopics.com

O Al-Ahli fez um primeiro tempo abaixo, mas voltou para a segunda etapa pressionando, resultando no gol de Allan Saint-Maximin, em bate-rebate dentro da área e assistência do argelino Mahrez. No final da partida, quando a equipe de Roberto Firmino pressionava pelo empate, o zagueiro brasileiro Ibañez marcou gol contra, de cabeça, na tentativa de recuar para Mendy.

Com este resultado, o Al-Hilal se mantém na liderança, com 29 pontos, enquanto o Al-Ahli está na quinta posição, com 22. Na próxima rodada, os líderes vão encarar o Al Fateh, na sexta-feira (3), às 12h (de Brasília). Dois dias depois, é a vez da equipe de Firmino encarar o Al-Riyadh, às 15h (de Brasília). headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Lance! »

Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato SauditaClássico do Oriente Médio coloca frente a frente o líder da liga, comandado por Jorge Jesus, e o quarto colocado, sob a batuta de Roberto Firmino Consulte Mais informação ⮕

Al Hilal x Al Ahli: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Liga SauditaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Estrelas do deserto! Aposte R$100 e fature R$180 com combinada de Al-Hilal x Al-AhliPara faturar, basta que ambos marquem e o jogo tenha mais de dois gols Consulte Mais informação ⮕

Destaque do Fluminense na Libertadores 2008, Thiago Neves muda de lado e vira 'força a mais' na torcida para final de 2023Símbolo da campanha do vice-campeonato de 2008, jogador estará com a família no Maracanã Consulte Mais informação ⮕

Corinthians bate o Cuiabá com gol de Romero e vence a primeira com Mano MenezesVai, Corinthians. O Timão visitou o Cuiabá nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão ... Consulte Mais informação ⮕

Cidades com penitenciárias lideram ranking do IBGE com maioria da população masculinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕