Com gol contra bizarro e pênalti no fim, Corinthians e Santos empatam pelo Brasileirão

Os rivais entraram em campo sem a possibilidade de figurarem entre os quatro últimos colocados e se mantiveram nas mesmas posições de antes da bola rolar. O Timão tem cinco pontos de vantagem em relação ao Z4, e o Peixe é o primeiro fora da zona do rebaixamento.

> !Festa! As equipes entraram em campo na Neo Química Arena com muitos fogos de artifício e pirotecnias organizadas pelo Corinthians. Muita festa para recepcionar o Timão! > !Santo João Paulo! O Corinthians só não abriu o placar na etapa inicial porque o goleiro do Santos operou pelo menos quatro milagres e garantiu o zero a zero no período.

> !Não valeu! Dodô balançou as redes para o Peixe em escanteio, mas a arbitragem assinalou impedimento de Marcos Leonardo e invalidou o gol. O Timão também teve gol anulado, pois Romero desviou chute de Renato Augusto e marcou, porém estava em posição irregular. headtopics.com

> !BIZARRO! João Paulo fez novo milagre em finalização de Yuri Alberto, mas Jean Lucas não ajudou: o volante acertou chute esquisito ao tentar afastar e marcou contra. > !ACONTECEU! Nos acréscimos do segundo tempo, Soteldo fez jogada individual e caiu na área. Daronco assinalou o pênalti, Mendoza converteu e empatou.Superior em toda primeira etapa, o Corinthians teve mais a bola e obrigou João Paulo a fazer quatro grandes defesas. O Timão ameaçou, mas precisou ter paciência para furar a ‘retranca’ santista. O Peixe optou por apenas se defender e sequer teve chances de contra-atacar. Cássio nem sujou o uniforme.

Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Corinthians e Santos válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A Consulte Mais informação ⮕

Corinthians e Santos empatam pelo Brasileirão; saiba o resultadoO Corinthians recebeu o Santos na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Saiba como foi o jogo e o resultado final! Consulte Mais informação ⮕

Corinthians e Santos ficam no 1 a 1 com gol bizarro e polêmica no fimEm duelo de times na parte de baixo da tabela, Corinthians e Santos fizeram clássico na Neo Química Arena Consulte Mais informação ⮕

Santos busca empate com o Corinthians aos 53 minutos do segundo tempoResultado do clássico mantém rivais com risco de rebaixamento Consulte Mais informação ⮕

Gol contra de Jean Lucas em Corinthians x Santos repercute entre jornalistas: 'Bizarro'O gol contra de Jean Lucas no clássico entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, tomou as redes sociais neste domingo (29). Alguns jornalistas esportivos também comentaram o assunto e classificaram o lance do meia santista como 'bizarro'. Consulte Mais informação ⮕

Corinthians sai na frente, mas Santos empata nos acréscimos e mantém embolada briga contra Z4O próximo jogo do Corinthians será novamente na Neo Química Arena, contra o Athletico-PR, na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕