Com expulsão no início, Internacional perde para o Coritiba

perdeu para o Coritiba por 4 a 2 neste domigo (29), no Beira-Rio, e se complicou na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Logo nos primeiros minutos de partida a equipe mandante perdeu Vitão, que foi expulso após entrada em Garcez. Com um homem a mais em campo, o Coxa pressionou e abriu o placar com o camisa 33, aos 27 minutos.

Com o resultado, o Internacional estacionou na décima primeira posição, com 38 pontos. Por outro lado, o Coritiba permaneceu na décima nona colocação, mas diminuiu a vantagem para o Goiás, que abre o Z4.Vitão recebeu cartão amarelo por entrada perigosa em Garcez na entrada da área colorada. Após revisão no VAR, o árbitro optou por trocar a cor do cartão e expulsou o zagueiro do Internacional aos oito minutos da primeira etapa.

