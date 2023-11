Com estoque baixo, Hemocentro de Nova Friburgo precisa de doações de sangue

O Hemocentro Regional de Nova Friburgo está com o estoque zerado para determinados tipos sanguíneos. Diante da situação, a Secretaria de Saúde do município está fazendo um apelo para que a população doe e ajude a mudar o cenário atual do hemocentro, que é referência e abastece 15 cidades da região. Segundo a SMS, a média ideal seriam 15 doadores por dia, mas essa meta não tem sido atingida.

Para doar basta ter mais de 18 anos, pesar mais de 50kg, estar bem hidratado e não é necessário estar de jejum, mas a recomendação é que a alimentação tenha sido feita com comidas leves e evitando o consumo de derivados de leite. O doador precisa levar um documento original com foto e CPF. O Hemocentro de Nova Friburgo fica anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

