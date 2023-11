Com dois de Haaland, City passa fácil pelo United em clássico de Manchester

Inglaterra - Mais uma vez a história recente se repetiu no dérbi de Manchester e o City fez o que quis com o Manchester United. Em pleno Old Trafford neste domingo, os comandados de Pep Guardiola não deu chances para o rival e venceu por 3 a 0, em jogo da 10ª rodada do Campeonato Inglês. Nos cinco encontros anteriores entre os rivais, o City havia vencido quatro e o United faturou apenas um duelo.Haaland marcou duas vezes e Foden fez o terceiro gol.

Ele deslocou o goleiro e fez 1 a 0.Dois lances de muito perigo ainda aconteceram nos acréscimos do primeiro tempo. Primeiro, McTominay chutou forte da entrada da área para uma defesa espetacular de Ederson. O City respondeu pela esquerda, Haaland recebeu e cabeceou em cheio, para ótima defesa de Onana.A jogada pelo lado esquerdo com cruzamento na segunda trave se repetiu logo no início do segundo tempo e Haaland ampliou o placar aos 4 minutos.

